Dying Light 2 est à son tour retardé et ne sortira pas au printemps

Décidément, la saison des reports ne connaît pas de temps morts cette année. Après les annonces consécutives des retards de Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers et Marvel’s Iron Man VR, c’est au tour de Dying Light 2 de prendre son temps.

Les zombies prennent du retard

Une nouvelle fois, on apprend ce délai via un communiqué diffusé par Twitter, où Techland nous explique pourquoi le jeu ne sortira pas au printemps de cette année.

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) January 20, 2020

« Nous visions initialement une sortie durant le printemps 2020 pour Dying Light 2, mais malheureusement nous avons besoin de plus de temps de développement pour qu’il soit conforme à notre vision. Nous aurons plus de détails à partager avec vous durant les prochains mois, et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons d’autres informations. Nous nous excusons pour cette mauvaise nouvelle. Notre priorité est de fournir une expérience qui est à la hauteur de nos standards et de vos attentes. »

On ne s’étonnera qu’à moitié de ce retard, étant donné que le titre n’avait toujours pas de date de sortie fixe. Il faudra probablement attendre l’E3 pour en savoir bien plus sur ce Dying Light 2, qui prend son temps.