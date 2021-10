Dying Light Platinum Edition : Techland explique l’absence du jeu sur l’eShop européen

Officialisé l’été dernier sur la plateforme de Nintendo, Dying Light Platinum Edition est commercialisé depuis quelques jours sur Switch… tout du moins en version physique car, si vous vous rendez sur l’eShop européen, vous constaterez qu’aucune version dématérialisée du jeu n’est disponible. Pourquoi ? A cause de l’Allemagne qui a interdit à la vente le titre post-apocalyptique et horrifique.

La nature du contenu remise en question

Comme l’explique Techland dans un post publié sur Reddit, « en raison de la nature de son contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne où l’eShop européen est officiellement enregistré. Cela rend impossible la distribution officielle du jeu dans les pays européens ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous travaillons actuellement avec notre partenaire et les autorités locales pour lever l’interdiction dès que possible. »

En attendant de savoir si le studio polonais parviendra à trouver ou pas un accord avec nos voisins allemands, les développeurs ont tenu à rappeler que la version Switch de Dying Light Platinum Edition est accessible aux Etats-Unis et en Asie au format dématérialisé et partout dans le monde au format physique, sauf en Allemagne bien entendu.