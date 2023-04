Epic Games Store : Vous pouvez désormais récupérer Dying Light: Enhanced Edition gratuitement

Quels sont les jeux offerts sur l’Epic Games Store cette semaine ?

Vous pouvez dès à présent obtenir gratuitement Dying Light premier du nom sur l’Epic Games Store. Le deuxième opus sorti récemment a relancé l’intérêt autour de la licence et il est possible que certains d’entre vous ne connaissent pas encore ce jeu d’action et d’aventure en vue à la première personne, dans un monde où les infectés pullulent. D’autant plus qu’il s’agît là de la Enhanced Edition, qui contient l’extension « The Following », ainsi qu’un pass saison et du contenu supplémentaire pour le mode multijoueur.

Si l’apocalypse, ça ne vous dit rien, vous pourrez vous tourner vers Shapez, qui est un puzzle-game assez minimaliste dans lequel on doit mettre en place des systèmes pour automatiser la production d’usines.

Vous pouvez récupérer ces deux jeux gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 13 avril à 16h59.