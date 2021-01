Dying Light 2 : un vétéran quitte le studio Techland après 22 ans d’activité

Mauvaise nouvelle pour Dying Light 2 ? Le départ d’un vétéran de longue date laisse planer le doute.

Mauvais signe pour le jeu ?

Pawel Selinger a travaillé chez le studio polonais Techland pendant près de 22 ans en tant que directeur artistique puis scénariste sur de gros titres comme Dead Island, Call of Juarez et bien sûr la série Dying Light. Il a très récemment annoncé son départ sur la plateforme Linkedin en écrivant ceci :

« Après plus de 22 ans, j’ai décidé de mettre fin à ma coopération avec Techland. J’aimerais exprimer ma gratitude envers la compagnie qui m’a permis de me développer et de m’accomplir pendant la moitié de ma vie. Techland, je serais toujours derrière vous, sans oublier les gens formidables que j’ai rencontré, merci à vous. Je souhaite que Dying Light 2 et les futurs projets deviennent des succès mondiaux. Aurevoir et bonne chance ! »

Attendu initialement au printemps 2020, Dying Light 2 a été reporté à une date indéterminée, et ce bien avant l’épidémie. Le manque de nouvelle concrètes depuis l’E3 et la Gamescom 2019 donne en effet des arguments à une certaine inquiétude. D’autant que des rumeurs datant de mai 2020 laissaient entendre que le développement connaissait de nombreuses difficultés en plus d’une ambiance désastreuse. Sans oublier, quelque temps plus tard, la polémique qui a entraîné le départ de Chris Avelone.

Même si le studio a tenu à nous rassurer il y a quelques jours sur reddit, le départ d’une pointure comme Pawel Selinger avant la sortie d’un tel projet laisse perplexe. Cela peut être également liée au fait que l’homme ait terminé ce qu’il avait à faire sur le titre. Nous le saurons sans doute cette année en jugeant la qualité de ce nouveau monde ouvert sauce zombie.