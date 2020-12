Dying Light 2 pourrait refaire parler de lui prochainement

A l’image de Dead Island 2, Dying Light 2 se fait très discret depuis quelques mois, surtout depuis que l’on a appris le départ de Chris Avellone du projet, suite au fait que ce dernier ait été accusé de harcèlements sexuels. Cela serait amené à changer en 2021 si l’on en croit un post Reddit, qui nous montre un message officiel de la part du studio sur le serveur Discord du jeu.

La sortie du tunnel en 2021 ?

Dans ce message posté par un membre officiel de Techland, qui a surtout pour but de souhaiter de bonnes fêtes à tous, on peut enfin y voir la promesse de nouvelles informations pour Dying Light 2, et ce prochainement :

« Nous mourons d’envie de vous informer sur la façon dont le développement se déroule. Nous aurons de nouvelles informations à dévoiler sur Dying Light 2 pour cette nouvelle année ! »

Vous l’aurez compris, pas de quoi s’enthousiasmer non plus, mais on sait au moins que le jeu est bientôt prêt à refaire parler de lui après ce long silence. Espérons que ces nouvelles tombent dans les semaines à venir, et pas dans quelques mois, histoire de rassurer les joueurs qui attendent impatiemment ce nouvel opus.