Techland et Dying Light 2 se séparent de Chris Avellone, accusé de harcèlements sexuels

Si vous avez déjà joué à Fallout New Vegas, Star Wars Jedi: Fallen Order ou encore Star Wars: Knights of the Old Republic II, le nom de Chris Avellone ne vous est peut-être pas étranger. Après avoir collaboré avec de nombreux studios, Avellone s’est fait un nom après avoir contribué à des jeux à succès, et Dying Light 2 devait une nouvelle fois le mettre en lumière, mais Techland a décidé de se séparer de lui suite à de nombreuses accusations de harcèlements sexuels sur les réseaux sociaux.

Plusieurs studios prennent la parole

Here's the statement regarding our cooperation with Chris Avellone: pic.twitter.com/ozLXZdVPZw — Techland (@TechlandGames) June 22, 2020

Le studio n’est d’ailleurs pas le seul à s’écarter de Chris Avellone, puisque Gato Salvaje (The Waylanders) et Paradox Interactive (Vampire The Mascarade: Bloodlines 2) ont aussi déclaré qu’ils ne travailleraient plus avec lui. Le scénariste s’est ensuite excusé auprès des femmes qu’il a harcelé, reconnaissant sa faute.

Il reste maintenant à voir si les studios vont jeter tout le travail de Avellone ou seulement une partie. Concernant Dying Light 2, cela ne change pas les projets du studio selon Techland, et le jeu continue son développement comme prévu.