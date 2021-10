Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, combien de temps pour finir l’histoire ?

Alors que la saison 2 de l’anime s’apprête à commencer, Demon Slayer va avoir droit à sa première vraie grande adaptation en jeu vidéo dès cette semaine avec Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Le titre chapeauté par CyberConnect 2 reprend alors l’intrigue de la saison 1 et du film le Train de l’Infini dans un mode Aventure, en plus du mode Versus. Alors à combien d’heures de jeu faut-il s’attendre pour terminer l’histoire de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ?

Quelle est la durée de vie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ?

Le mode Aventure du jeu n’est pas aussi libre que ce que l’on pouvait retrouver dans les Naruto Ultimate Ninja Storm, même si l’on est parfois autorisé à contrôler librement les personnages dans les décors, plutôt qu’une simple succession de combats. Voici la durée de vie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles selon notre propre expérience de jeu :

Histoire principale : environ 6 à 7 heures

: environ 6 à 7 heures Histoire principale + objectifs annexes : environ 8 à 10 heures

Tout dépendra du niveau de difficulté choisi ici (le jeu est assez facile en mode Normal), et de votre envie de compléter chaque affrontement avec le rang S ou non.

Il y a également plusieurs collectibles à ramasser, mais cette tâche se fait aisément et ne rallonge pas beaucoup la durée de vie. Si vous regardez tous les souvenirs et que vous souhaitez débloquer le tableau complet de chaque chapitre, vous pouvez sans doute dépasser un peu la dizaine d’heures.

Pour le reste, il s’agit d’un jeu de combat, donc la durée de vie est potentiellement infinie. Mais avec son faible casting au lancement, le titre aura bien du mal à conserver tout le monde durant des heures et des heures.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.