Durée de vie Darksiders Genesis : Combien de temps pour l’histoire ?

Parmi les sorties de cette fin d’année, on peut y noter un certain Darksiders Genesis. Sans doute considéré comme le dernier gros jeux de cette année, le titre sort cependant en deux temps : d’abord sur PC puis il arrivera le 14 février 2020 sur consoles. Vendu à un prix relativement abordable, reste à savoir, ce qu’il en est côté durée de vie : combien d’heures faut-il pour terminer le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Darksiders Genesis ?

Vendu à 29.99€, Darksiders Genesis est une aventure annexe à la série principale et qui nous raconte une épopée en compagnie de War et Strife. Les deux frangins partent en Enfer régler quelques comptes et le titre prend la forme d’un hack’n slash en vue isométrique. On n’est donc pas sur un jeu d’action/aventure à la troisième personne et il est donc logique de se demander combien de temps est-il nécessaire pour finir l’histoire ?

On vous donne quelques indications concernant la durée de vie :

Histoire principale : Entre 12 et 14 heures

Histoire + objectifs annexes : 16 heures

Finir le jeu à 100% : 28/32 heures

Bien sûr, il s’agit d’estimations basées sur le temps de jeu de l’équipe. Cela peut varier quelque peu selon votre expérience et votre approche. Cela reste un jeu d’avec du loot et vous pouvez donc très bien prendre davantage de temps pour terminer l’histoire principal.

Cependant, malgré son étiquette de hack’n slash, le loot n’est pas si présent que ça, et vous pourrez donc voir le bout de l’aventure sans trop de peine. Reste que pour son tarif, cela reste relativement honnête. Rajoutons bien sûr une certaine rejouabilité vu que Darksiders Genesis permet de jouer deux personnages au gameplay différent et qu’il est possible de profiter de coopération en ligne ou local.

Sachez que Darksiders Genesis est déjà disponible sur PC et arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Switch le 14 février 2020. Vous pouvez bien sûr consulter nos guides de Darksiders Genesis pour en savoir plus.