Parsemé de nombreux items à dénicher, Darksiders Genesis cache également de quoi améliorer vos personnages. Ici, il s’agit des Gemmes de Courroux de Hors-la-loi, correspondant au personnage de Discorde.

Ces gemmes permettent d’augmenter la jauge maximale de courroux et la puissance de courroux de manière permanente. Vous pouvez, soit ramasser des gemmes complètes directement, soit en collecter 3 éclats pour obtenir une gemme de courroux complète.

Cette jauge de courroux, représentée par la barre jaune sous la barre de santé, vous donne la possibilité d’utiliser des capacités de courroux que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre progression dans le jeu et dont la liste est disponible ici.

Vous trouverez donc ci-dessous la localisation de toutes ces gemmes, réparties chapitre par chapitre.

Notez que ce guide est en cours de rédaction et qu’il sera mis à jour régulièrement.

Où trouver les Gemmes de Courroux de Hors-la-loi ?

Chapitre 2 : 1 éclat

En cours d’écriture

Chapitre 5 : 1 éclat

En cours d’écriture

Chapitre 7 : 1 gemme complète

Au début, partez en direction de l’Est, vers le marécage. Repérez la Porte du Mystificateur et veillez à avoir 2 clés en votre possession pour l’ouvrir. De l’autre côté, nettoyez les lieux et longez sur votre droite pour apercevoir la gemme sur un pilier. Continuez de longer de ce côté pour vous faufiler dans un passage sous un arbre. Puis, remontez la pente dans le sens inverse pour atteindre le dessus du pilier et ramasser votre gemme de courroux.

Chapitre 8

En cours d’écriture

Chapitre 9

En cours d’écriture

Chapitre 10

En cours d’écriture

Chapitre 11

En cours d’écriture

Chapitre 12

En cours d’écriture

Chapitre 13

En cours d’écriture

Chapitre 14

En cours d’écriture

Chapitre 15

En cours d’écriture

Chapitre 16

En cours d’écriture

