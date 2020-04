Darksiders Genesis met en scène deux protagonistes de la série : Guerre et Discorde. S’il est possible d’alterner entre les deux personnages lorsque vous jouez en solo, il est également permis de jouer au jeu en coopération avec un ami. Si vous êtes intéressé, il ne vous reste plus qu’à suivre le petit tutoriel ci-dessous.

Comment jouer en coopération avec un ami ?

Tout d’abord, au moment de charger votre partie, prenez bien soin de jouer en ligne en sélectionnant « Invitation uniquement » ou « Amis ».

Dans les deux cas, les modes Un joueur, Coop locale et Coop en ligne seront accessibles. En choisissant la première option, seuls les amis qui vous invitent directement sont autorisés à rejoindre votre groupe tandis que l’autre option permet aux amis qui demandent à rejoindre votre partie d’être automatiquement ajoutés à votre groupe.

Une fois votre partie chargée, au début d’un chapitre ou même dans le Néant, vous avez sûrement remarqué la présence d’une pierre de couleur grise dans les parages. Approchez-vous-en pour la voir se scinder en deux parties et dévoiler une sorte de cristal mauve . Il s’agit d’une pierre d’invocation.

Interagissez ensuite avec la pierre pour avoir le choix entre deux options :

L’écran partagé

Ou inviter un ami en ligne

Vous connaissez le principe : le mode en écran partagé vous permet de jouer en coopération locale sur une seule et même console. Le mode en ligne, lui, vous donne la possibilité de jouer à distance avec vos amis.

A noter qu’il est également possible d’accéder aux boutiques de Vulgrim et de Dis par le biais de cette pierre d’invocation.

A partir de là, il ne vous reste plus qu’à inviter votre ami pour décimer ensemble toutes les hordes de démon et résoudre les différentes énigmes.

Notez que vous pouvez également retrouver notre soluce de l’histoire principale mais aussi nos guides des collectibles, que ce soit pour Guerre ou pour Discorde sans oublier tous nos autres guides et astuces.