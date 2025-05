Dragon Quest III HD-2D Remake lance dès aujourd’hui une mise à jour axée sur la qualité de vie

Plus spell la vie

Affichée comme 1.1.0.0. sur consoles et 1.2.0.0. sur PC, la nouvelle mise à jour de Dragon Quest III HD-2D Remake va faciliter vos voyages. Par exemple, pendant le vol avec Ramia, il sera possible de basculer à la pression du bouton Menu entre vol manuel et automatique. Aussi, la vitesse de mouvement, que ce soit en bateau ou en vol, se voit augmentée.

Des retouches qui concernent aussi le combat avec l’établissement d’une limite d’actions consécutives réalisables par un ennemi. Aussi, l’équipe de développement a réduit les probabilités d’être frappé successivement par les mêmes altérations d’état, autant pour les alliés que pour les adversaires. Autre exemple, la défense a été réduite pour tous les monstres, sauf ceux de métal.

Le déroulé du patch continue avec diverses améliorations et ajouts, dont la fonctionnalité très utile des boutons de raccourci. Grâce à eux, vous pourrez réutiliser en un clin d’œil des sorts ou compétences préalablement assignés. Enfin, des ajustements ont été réalisés sur les vocations comme pour le Monstrologue et le Héros ou encore l’Artiste martial. Tous les détails du patch notes se trouvent sur le site officiel de Square Enix.

Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible sur PS5, Xbox Series, Switch, et PC (via Steam et Microsoft Store).