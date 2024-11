Dragon Quest III HD-2D Remake est un véritable carton au Japon avec des ventes historiques

Vu de loin avec notre regard d’Occidentaux, on peut facilement oublier à quel point la licence Dragon Quest est puissante au Japon. Plus encore qu’un Final Fantasy ou que d’autres licences de JRPG. Square Enix le sait bien et c’est pourquoi il a décidé de se lancer dans des remakes pour les premiers épisodes de la saga. Avec sa touche HD-2D, le remake de Dragon Quest III a certainement eu un budget de production assez minime en comparaison à un autre remake du type Final Fantasy VII Rebirth, et il devrait être nettement plus rentable sur le territoire japonais.