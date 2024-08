Dragon Age The Veilguard : BioWare rassure avec du gameplay de combat à haut niveau

Après un parcours du combattant, Dragon Age 4 se dévoile petit à petit

Après l’échec d’Anthem, les choses ont beaucoup changé chez BioWare. Si, contrairement à ce qu’on peut lire, une grande partie des équipes historiques sont toujours-là, plusieurs têtes pensantes ont bien quitté le navire (d’autres sont revenues). L’oganisation interne a également été repensée, afin de mettre le prochain Mass Effect en production et d’accélérer le travail sur un Dragon Age 4 qui semblait enlisé. Cela s’est en partie traduit par une vague de licenciement l’an dernier, mais aussi par l’arrivée en renfort de l’équipe de Mass Effect sur Dragon Age. Annoncé sous le nom de Dragon Age : Dreadwolf, le titre a été renommé au moment de lancer la campagne de communication.

Depuis quelques semaines, on parle donc de Dragon Age : The Veilguard, un titre visiblement plus cohérent avec la proposition. Quoi qu’il en soit, la production profite d’une belle mise en avant, EA souhaitant visiblement refaire de BioWare l’une de ses têtes de gondole en termes de jeux solo. Tout a commencé avec une bande-annonce qui en a laissé beaucoup dubitatifs, après quoi nous avons eu droit à une première séquence de gameplay.

Située au tout début du jeu, elle a su séduire avec sa mise en scène malgré une direction artistique qui, là aussi, a divisé. Cependant, cette première vidéo de gameplay ne mettait pas particulièrement les combats en valeur. On nous présentait un Rook (le personnage principal) de niveau 1 et n’ayant donc que peu de capacités à activer. La crainte d’un jeu trop orienté action a alors fait son chemin dans la tête des joueurs.

Non, Dragon Age The Veilguard n’a pas été conçu comme un pur action-RPG

Heureusement, et suivant son calendrier de communication établi, BioWare a mis en ligne une vidéo dédiée aux combats de haut niveau. Et autant dire que celle-ci remet les pendules à l’heure. On y découvre un système de combat complexe, certes dynamiques, mais où la tactique a toute sa place. Pendant plus de 10 minutes, le studio présente des affrontements tendus, où la pause active a toute sa place. Pour cette présentation, BioWare a choisi un Rook construit comme un guerrier de type champion, avec une orientation vers la défense et l’activation de capacités élémentaires de feu.

L’occasion de présenter l’écran de pause active, le très touffu arbre de compétences (qui aura d’ailleurs droit à sa propre présentation), le système de combo entre les personnages, les runes à activer ou encore les attaques ultimes. De quoi très largement rassurer ceux qui craignaient la disparition de toute dimension tactique et ceux qui avaient peur de retrouver les combats de Dragon Age Inquisition, souvent considérés comme un peu mous. Evidemment, il s’agit là de séquences capturées avec un groupe de niveau 30, et il faudra voir si la progression permet rapidement de profiter de ce mix action/tactique prometteur.

Dragon Age : The Veilguard sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 octobre prochain. Si vous êtes propriétaire d’un Steam Deck, sachez que le titre profite déjà de son petit macaron indiquant une pleine compatibilité.