Dragon Age Dreadwolf reçoit du renfort avec la team Mass Effect et le retour de Mark Darrah

Avec Dragon Age Dreadwolf, BioWare n’a sans doute pas le droit à l’erreur. Dix ans après Inquisition, la licence se fait attendre et ce quatrième opus nous fait faux bond à chaque grand événement ou presque. Mais le développement semble avancer puisque le jeu est entré en post-production à la fin de l’année dernière, laissant entrevoir une sortie fin 2023 au plus tôt, ou en 2024 en étant plus raisonnable. Afin de s’assurer de livrer le meilleur jeu possible, le studio regroupe aujourd’hui ses forces pour la dernière ligne droite.

Un vétéran de retour

VentureBeat nous apprend que BioWare change son organisation en recevant deux alliés de poids. Le premier, c’est l’équipe Mass Effect qui vient en renfort sur le développement de Dragon Age Dreadwolf. Il s’agit là de l’équipe élargie de la licence, puisqu’un petit groupe reste encore au travail sur le prochain Mass Effect. Cette équipe vient notamment aider sur le peaufinage du RPG, pour enlever tous les bugs potentiels et voir les erreurs restantes.

Mais ce n’est pas tout puisque l’on apprend aussi le retour de Mark Darrah, un vétéran du studio qui avait quitté ce dernier fin 2020. Il rejoint l’équipe en tant que consultant, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour les fans de Dragon Age, tant Darrah a contribué à la licence.

EA précise aussi via Samantha Ryan, vice-présidente, que le studio a souhaité prendre son temps pour développer le jeu en tentant de nouvelles choses :

« Ils ont pris leur temps pour le prochain Dragon Age, en essayant de nouvelles choses, en faisant appel aux bonnes personnes et en s’assurant qu’ils peaufinent leur jeu. C’est normal pour un jeu complexe de ce genre. Cette phase de la production prend du temps, et le studio veut s’assurer qu’il fait tout ce qu’il faut pour les fans. »

On a maintenant hâte d’en voir le résultat, après des années d’attentes. Qui sait, peut-être cet été ?