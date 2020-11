DOOM Eternal : La version Switch prend date

Bien qu’à l’origine elle devait arriver le 20 mars dernier, en même temps que les autres versions, la mouture Switch de DOOM Eternal ne fut toutefois pas au rendez-vous. On peut même dire qu’elle a tout bonnement fait le mort, jusqu’à très récemment. Aujourd’hui, cette édition portable tient enfin sa date de sortie, et même un trailer de lancement qui se veut rassurant quant à sa qualité visuelle.

Un portage qui a pris son temps

On ne va pas se le cacher, DOOM Eternal réécrivait l’histoire du Fast FPS en début d’année. L’épisode de 2016 était bon, à n’en point douter, mais le cru de cette année prend des risques et s’impose comme une nouvelle référence du genre. Seulement voilà, porter une pointure pareille sur une console comme la Switch n’est pas mince affaire. Et peuvent en témoigner des titres comme XCOM 2 ou The Outer Worlds, qui ont très mal vécu la transition.

Cela explique certainement le temps qu’a mis cette version Switch à enfin sortir de son trou. Puisque l’on imagine que Bethesda et Panic Button, respectivement éditeur et développeur de ce portage, ne souhaitaient pas dénaturer le jeu d’origine. Enfin il ne faudra plus patienter bien longtemps pour découvrir tout cela par nos propres yeux, puisque le titre tient enfin sa date de sortie sur la console hybride de Nintendo.

DOOM Eternal arrivera donc le 8 décembre prochain sur Switch, soit dans un peu plus d’une semaine à l’heure où nous écrivons ces lignes. Petit bémol, aussi enthousiasmant soit ce trailer de lancement, il n’indique cependant pas ce qu’il advient des DLC du titre sur ce support. Il faudra donc patienter que Bethesda nous en dévoile un peu plus, ou bien d’avoir le jeu entre les mains pour rompre le secret.