DOOM Eternal : La version Switch en bonne voie, mais pas d’édition physique

Disponible depuis le mois de mars dernier, le très chouette DOOM Eternal devait avoir aussi droit à une sortie sur Nintendo Switch. Cependant, les précommandes de cette édition hybride ont récemment été annulées. Faut-il perdre espoir définitivement ?

Sortie imminente sur Switch ?

La Nintendo Switch accueille de plus en plus de portages de jeux PS4 / Xbox One. Et l’un des plus attendus de l’année, c’est bien entendu celui de DOOM Eternal. D’autant que, alors qu’on aurait pu l’attendre au tournant vis à vis de la technique, il s’est avéré que la version hybride du DOOM de 2016 s’en sortait très bien. Les deux jeux partageant le même moteur, il y a donc de grandes chances pour que le résultat soit similaire ici.

Seulement voilà, le développement traine en longueur, et Bethesda comme id Software ne communiquent plus sur le sujet depuis un long moment. Avec l’annulation récente des précommandes physiques du titre, les espoirs des possesseurs de Switch de pouvoir jouer un jour à Eternal dans les transports commencent à s’amenuir. Heureusement, la nouvelle du jour est enthousiasmante, contre toute attente.

En effet, Bethesda a été contacté par nos confrères de chez IGN, à qui l’éditeur a affirmé que cette version Switch serait encore en développement… et même que sa sortie serait imminente. Néanmoins, pour des raisons qui ne furent pas développées, DOOM Eternal n’arrivera finalement qu’en version dématérialisée sur l’hybride de Nintendo. Pas de date de sortie pour le moment, mais à en croire Bethesda on peut s’attendre à une parution dans les semaines à venir.