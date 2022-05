DNF Duel s’offre un nouveau trailer

Après nous avoir dévoilé un court trailer, Nexon, Neople, Arc System Works et Eighting viennent d’en sortir un nouveau pour leur jeu dans l’univers Dungeon & Fighter : DNF Duel.

Du combat à toutes les sauces

Avec DNF Duel, entrez dans le nouveau monde d’Arad et combattez à l’extrême. Choisissez entre plusieurs personnages venus tout droit de la franchise Dungeon and Fighter. Inquisiteur, Berserker ou Ranger, les personnages auront leurs capacités propres et sauront vous faire vivre des 1v1 de qualité.

Le trailer nous montre donc le mode histoire avec des images de qualité et une trame intrigante à souhait, ainsi que la galerie et le glossaire. Autant de mode pour vous permettre de profiter pleinement du jeu. Prêts à contrôler des personnages emblématiques aux capacités exceptionnels ? En local ou en ligne pour montrer que vous êtes le boss !

DNF Duel est prévu pour le 28 juin sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.