DNF Duel présente son mode en ligne avec un nouveau trailer

Après nous avoir dévoilé un premier trailer puis un autre centré sur l’histoire, Nexon, Neople, Arc System Works et Eighting nous offre un trailer nous présentant le mode en ligne de DNF Duel.

Jouez pour la gagne coûte que coûte !

DNF Duel, le jeu de combat en 2.5D développé par Arc System Works, vous propose de prendre le contrôle de personnages disparates : Berserker, Inquisiteur ou encore Ranger. Dans quel but ? Combattre et gagner afin d’être le plus fort bien entendu ! Chaque héros aura ses capacités et saura trouver la faille chez l’adversaire.

Le trailer d’aujourd’hui nous présente le mode en ligne : les matchs classés et l’interface ntuitive, le classement qui découlera de vos affrontements, l’interface du profil du joueur comportant le nom, l’avatar ou encore les statistiques et enfin la rubrique contenant les replays de vos combats.

DNF Duel sortira le 28 Juin sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.