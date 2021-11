DNF Duel : Le jeu de combat dans l’univers de Dungeon & Fighter dévoile un nouveau trailer

Officialisé fin 2020 lors du Dungeon & Fighter Universe Festival organisé par l’éditeur Nexon, DNF Duel, le jeu de combat en 2.5D prenant place dans l’univers de la licence Dungeon & Fighter, s’est offert un nouveau trailer ce week-end.

Toujours pas de date ni de plateforme(s) de sortie

Durant à peine plus longtemps que celle diffusée il y a environ un an, cette vidéo nous permet encore une fois d’avoir un aperçu du savoir-faire des studios Arc System Works, Neople et Eighting en matière de production orientée versus fighting. A part ça, le titre ne dévoile malheureusement pas grand-chose d’autre si ce n’est que les affrontements opposeront différentes classes de personnages comme le Berserker, l’Inquisiteur ou encore le Ranger.

DNF Duel sortira à une date indéterminée sur une ou des plateforme(s) encore inconnue(s) pour le moment. Rappelons que trois autres projets inspirés de cette franchise très connue en Corée du Sud et en Chine sont également en développement : le MMO Project BBQ, le jeu Mobile Dungeon&Fighter et l’action-RPG Dungeon & Fighter: OVERKILL annoncé en avril dernier.