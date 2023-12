Le jeu de combat DNF Duel est offert pendant 24 heures sur l’Epic Games Store

Final Fantasy VII Rebirth proposera des lieux inédits à visiter

Pourquoi la presse JV a dû mal à traiter l’épineux problème des fuites ?

Pokémon Écarlate et Violet : Un épilogue annoncé pour le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro

Suicide Squad: Kill the Justice League aura un mois de retard, mais uniquement sur l’Epic Games Store

Voici ce qui vous attend en 2024 dans World of Warcraft

Tekken 8 : Shaheen surfe sur ses ennemis dans un nouveau trailer

La PS5 atteint les 50 millions d’exemplaires vendus

Comment obtenir Salamèche, Carapuce et Bulbizarre – Pokémon Écarlate et Violet

Emplacement des 9 Cerfs-volants Zeswas (Le vent nous portera) – Avatar Frontiers of Pandora

Rise of the Ronin : Plein d’infos en plus pour le jeu en monde ouvert de Team Ninja

Quels sont les meilleurs boitiers d’acquisition pour capturer sur PC et consoles ?

Metacritic dévoile son classement des 10 jeux les plus mal notés de 2023

Final Fantasy VII Rebirth : Face au harcèlement envers le scénariste du jeu, les fans se mobilisent

Sea of Stars : 4 millions de personnes ont joué au RPG de Sabotage Studio

The Finals : Les mesures anti-triche sont en train d’être déployées selon le studio

Prince of Persia: The Lost Crown passe gold et n’aura pas de retard

Des tas de fuites concernant Suicide Squad: Kill the Justice League sont dans la nature, Rocksteady demande de ne rien partager

L’acteur James McCaffrey, voix iconique de Max Payne, est décédé

Marvel’s Wolverine et tous les jeux d’ici 2030 massivement en fuite chez le studio Insomniac Games

Total War Pharaoh : Creative Assembly livre ses excuses, baisse le prix du jeu et promet de gros changements

The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria s’annonce au Japon

Atlas Fallen est une grosse déception pour Focus, mais une « version améliorée » arrivera en 2024