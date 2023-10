Disney Dreamlight Valley sortira dans sa version 1.0 le 5 décembre, mais le jeu abandonne le free-to-play

Le jeu sort d’accès anticipé

Tout d’abord, les habitants de la Vallée pourront s’estimer heureux de voir le jeu sortir dans sa version complète. Le lancement de Disney Dreamlight Valley aura donc lieu le 5 décembre prochain sur toutes les plateformes.

Celles et ceux qui jouent à l’accès anticipé seront récompensés par 2 500 pierres de lunes offertes à tous, tout comme les bonus qui étaient compris dans le pack Fondateur Or, qui vont être distribués aux fondateurs. Vous conserverez évidemment votre progression et vos objets obtenu dans l’accès anticipé du jeu, mais aussi vos pierres de lune.

Le free-to-play mis à la poubelle

Car ces dernières seront encore au cœur de l’économie du jeu. Contrairement à ce qui était promis, Disney Dreamlight Valley ne passera pas en free-to-play, même avec sa version complète. Le jeu restera donc payant. Et les micro-transactions de la boutique ne vont pas partir non plus, même si Gameloft promet de garder le même équilibre que durant l’accès anticipé pour ce qui est de l’économie du jeu. Le studio justifie l’absence de free-to-play pour garantir l’ajout régulier de nouvelles mises à jour gratuites :

« Il est essentiel pour nous de tenir notre promesse de continuer à proposer des mises à jour de contenu gratuites qui ajoutent des personnages, des royaumes, des vêtements et des meubles inédits ainsi que d’autres surprises dans votre vallée. Les achats nécessitant des pierres de lune resteront facultatifs, équitables et correspondront au niveau de qualité auquel les joueurs sont habitués. »

Même payant, le jeu continuera donc d’avoir des Season Pass, et le premier d’entre eux sera nommé « A Rift in Time ». il mettra notamment en avant Gaston et Raiponce, et sera présenté ce mercredi 1er novembre.

Quelles sont les éditions de Disney Dreamlight Valley au lancement ?

Puisque le jeu s’apprête à sortir d’accès anticipé, les packs Fondateurs vont aussi disparaître. Il seront cependant remplacés par plusieurs éditions pour le jeu. Voici ce que contiendront les différentes éditions de Disney Dreamlight Valley :

Edition Standard – 39,99 €

Le jeu dans sa version numérique

6 000 pierres de lune

Edition Cozy – 49,99 €

Le jeu dans sa version physique

14 500 pierres de lune

1 affiche exclusive recto-verso parmi 6 modèles

Autocollants exclusifs de Disney Dreamlight Valley

Pull exclusif Cheshire Cat numérique

5 skins exclusifs d’animal de compagnie

Maison style chalet

Edition Gold – 69,99 €

Le jeu dans sa version numérique

15 000 pierres de lune

Un compagnon Capybara

Un style pour habiller sa maison

Des costumes en plus pour votre avatar

Pour rappel, l’édition physique du jeu (Cozy) est déjà disponible en précommande est sortira le 10 novembre prochain. Vous pouvez la précommander dès maintenant, vous n’aurez pas de surcoût à payer pour la sortie du jeu en 1.0 le 5 décembre.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.