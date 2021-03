Disco Elysium: The Final Cut sortira finalement le 30 mars sur PC, PS4, PS5 et Stadia

Disco Elysium a récemment accueilli sa traduction française et s’apprête désormais à agrémenter son contenu avec l’arrivée de The Final Cut, qui promet d’ajouter de nouvelles quêtes et même un doublage intégral pour l’occasion. On savait que le titre arriverait durant le mois de mars, mais visiblement, il va falloir attendre jusqu’au bout du mois.

Les versions Xbox et Switch arriveront cet été

C’est donc à la fin du mois que Disco Elysium: The Final Cut sera disponible, à savoir le 30 mars sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Google Stadia. Rappelons que le jeu sortira également sur Nintendo Switch et sur les plateformes Xbox, mais il faudra attendre le courant de l’été pour voir cela.

Notons aussi que ZA/UM indique que tous les joueurs qui possèdent le jeu de base sur PC auront droit à une upgrade gratuite pour recevoir le contenu de The Final Cut sans frais supplémentaires.

Une énorme version collector sera également vendue chez iam8bit, pour le prix de 249,99$. Elle contiendra le jeu dans sa version physique, mais aussi une statuette en vinyle peinte à la main, un artbook de 190 pages et d’autres joyeusetés.