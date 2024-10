Deux successeurs spirituels de Disco Elysium développés par deux studios différents ont été annoncés en même temps

Le jeu de Longdue explorera notre esprit

S’il y a autant de monde ayant travaillé chez ZA/UM qui prennent leur envol ailleurs, c’est parce que le studio derrière Disco Elysium a connu quelques années compliquées, entre accusations de harcèlement et de discrimination et annulations de projets. Bien évidemment, aucun des deux nouveaux studios dont il est question aujourd’hui ne comporte dans ses rangs Robert Kurvitz et Aleksander Rostov, qui étaient la cible de toutes les critiques.

Parmi les deux projets de certains membres de cette ancienne équipe, on retrouve d’abord celui de Longdue, un studio qui a aussi accueilli des anciens de Bungie ou Rockstar (pour un total de 12 membres). Il s’agit d’un projet encore peu avant mais qui se présente comme un RPG « psychogéographique avec une grande profondeur narrative », soit ce que l’on attend d’un jeu qui veut succéder à Disco Elysium.

C’est le directeur narratif Grant Roberts qui s’occupe du projet et qui souhaite explorer ici la relation entre « la conscience et l’inconscience », avec des choix à effectuer qui vont avoir une influence sur le monde et la façon du personnage de le percevoir. Seul un premier concept-art (visible ci-dessus) a été publié pour le moment.

XXX Nightshift veut nous faire passer une folle nuit d’hiver

Et de l’autre côté, nous avons le studio Dark Math Games (qui compte 20 employés), qui travaille sur un certain XXX Nightshift. Un « detective RPG » un peu plus avancé (il a même une page Steam) qui profite du talent de Timo Albert, directeur artistique de Disco Elysium, pour lui donner vie.

Le jeu prendra place en 2086 et on suivra la mésaventure d’une patrouilleuse nommée Dinorah Katz, coincée dans une station de ski de luxe en Antarctique et qui s’apprête à vivre une nuit étrange. Le jeu devrait largement reprendre le style de Disco Elysium mais le studio nous promet aussi des mécaniques inédites.

En bref, même si vous n’avez pas de Disco Elysium 2 à vous mettre sous la dent, soyez désormais certains que son héritage va bien subsister et ce dans de nombreux projets.