Disco Elysium: The Final Cut arrivera aussi sur Xbox le 12 octobre

Avec la sortie de sa version The Final Cut et sa traduction française, l’excellent Disco Elysium s’est ouvert à un nouveau public, et on a récemment appris que le jeu allait aussi débarquer sur Nintendo Switch, comme cela a été confirmé dans le dernier Nintendo Direct. Il ne restait plus qu’à attendre la version Xbox, et heureusement, elle arrivera bien en même temps.

Bonne nouvelle pour les consoles Xbox

C’est donc le 12 octobre que Disco Elysium: The Final Cut arrivera sur Xbox One et sur Xbox Series, comme l’a annoncé le studio ZA/UM. Cela se fera seulement pour la version dématérialisé dans un premier temps, puisque les versions physiques du titre sur PS4 et Xbox One n’arriveront pas avant le 9 novembre prochain.

C’est à cette même date que l’on retrouvera les éditions collectors pour la Switch, la PS5 et la Xbox Series, disponibles en précommande sur iam8bit, au prix de 249,99 dollars tout de même.

Pour en savoir plus sur ce Disco Elysium: The Final Cut, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur cette version de l’un des meilleurs RPG de ces dernières années.