ZA/UM, le studio derrière l’excellent Disco Elysium, aurait annulé une extension et licencierait 25% de ses équipes

L’échec de trop ?

Selon les sources du site, ce sont 24 employés qui sont menacés d’être mis à la porte, ce qui représente environ un quart des équipes au sein du studio. Cette vague de renvois serait liée à l’annulation d’une extension pour Disco Elysium, qui aurait été pensée comme un standalone et qui se nommerait « X7 ». Le titre aurait eu besoin d’un ou deux ans de travail supplémentaire pour voir le jour, ce qui aurait ainsi demandé trop d’efforts face à un Disco Elysium qui a demandé moins de temps. C’est le PDG du groupe, Ilmar Kompus, qui aurait annoncé cela dans un mail diffusé en interne, avec les licenciements à venir en même temps.

Sports Illustrated indique qu’il s’agit là du troisième projet annulé à la suite pour le studio, après une suite à Disco Elysium et un projet de science-fiction qui a été mis en pause l’année dernière. Le studio ne semble donc pas s’en sortir malgré un jeu ayant connu un bon succès, et ce serait la faute à des dirigeants qui ne savent plus dans quelle direction aller selon les sources du site :

« [ZA/UM] est devenu exactement ce contre quoi Disco Elysium était opposé. Des gens brillants y travaillent et je ne veux que le meilleur pour eux mais […] j’espère que c’est ailleurs. »

Triste destin pour un studio qui était promis à un bel avenir il y a de cela quelques années.