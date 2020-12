Disco Elysium est jouable en français sur Steam, GOG et l’Epic Games Store

Bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses. Comme annoncé il y a quelques jours, après des mois d’attente, la traduction française de Disco Elysium est disponible depuis hier soir sur PC via GOG, Steam et l’Epic Games Store.

-40% sur GOG, EGS… et Steam ?

🇫🇷 LA TRADUCTION FRANÇAISE DE DISCO ELYSIUM EST DISPO🔥 💜Si souvent demandée par notre communauté (parce que c'est juste un des MEILLEURS RPG récents), si jamais vous attendiez le bon moment, le jeu est à -40% : ❄️ https://t.co/sOq44gPTRm pic.twitter.com/mZH2QoC7Nj — GOGcomFR (@GOGcomFR) December 21, 2020

Autre information qui fera plaisir à ceux et celles qui sont à la recherche de bonnes affaires, à l’occasion de leurs soldes de fin d’année, GOG et l’Epic Games Store propose une réduction de 40% sur le RPG en vue isométrique de ZA/UM, ce qui vous permettra de l’acheter au prix de 23,99€ contre 39,99€ habituellement. Reste maintenant à savoir si Steam s’alignera sur ce tarif dans le cadre de ses offres hivernales qui devraient débuter en fin de journée.

Rappelons que Disco Elysium s’offrira une version The Final Cut sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Stadia en mars 2021 et sur Xbox Series X | S et Switch à l’été 2021.