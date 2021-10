Digimon Survive est officiellement reporté à 2022

Digimon Survive et les reports, c’est une histoire qui dure. Repoussé d’année en année, le projet donne pourtant de plus en plus de signes de vie en apparaissant sur des listings officiels de classification, mais dernièrement, le rapport financier de de la TOEI indiquait que le jeu devait sortir dans la seconde moitié de 2022. C’est désormais officialisé par Bandai Namco.

Personne n’est surpris

L’éditeur confirme donc bel et bien que Digimon Survive ne sortira pas en 2021, mais en 2022, ce qui n’est guère surprenant étant donné les informations déjà connues et le peu de semaines restantes pour cette année.

En plus de cela, le producteur du jeu, Kazumasa Habu, a publié un message sur ce report :

« Premièrement, nous aimerions remercier chacun d’entre vous pour votre patience et votre soutien pour Digimon Survive. Notre but premier était de lancer Digimon Survive en 2021. Cependant, afin d’accorder plus de temps au développement, il est nécessaire de reporter cette date de sortie à 2022. Bien que cette décision ne soit pas facile, nous voulons être sûrs de pouvoir utiliser ce temps supplémentaire pour améliorer la qualité du jeu. L’équipe entière travaille avec acharnement sur ce jeu, et nous vous demandons gentiment un peu plus de patience. Nous avons hâte de partager bientôt plus de nouvelles sur Digimon Survive avec vous. Merci encore pour votre soutien. »

Il faudra donc encore s’armer un peu plus de patience avant de découvrir le jeu, prévu sur PS4 et Nintendo Switch.