La Digimon Con 2023 est prévue pour le 11 février, voici les premiers détails

Actuellement se déroule la Jump Festa, festival japonais consacré à l’animation et au manga. De nombreux panels sont proposés, entre du Black Clover, du Naruto et du Demon Slayer, et certains éditeurs n’hésitent pas à profiter du salon pour faire des annonces ou donner des rendez-vous. C’est le cas de Bandai Namco qui a donné les premières informations concernant la Digimon Con 2023, événement dédié aux fans des petits monstres.

Une date et un début de programme

L’éditeur nippon nous donne ainsi rendez-vous dans la nuit du 11 au 12 février 2023 à 2 heures du matin pour la Digimon Con 2023. Au programme, de nombreux contenus autour de la licence, avec des nouveautés côté merchandising. On aura aussi droit à un panel avec le cast de Digimon Ghost Game et de Digimon Frontier pour ce qui est de l’animation japonaise, ainsi que des performances live avec un invité spécial encore inconnu. Le jeu de cartes défiera le Japon aux Etats Unis et à la Chine et d’autres célébrations sont prévues.

Cependant, ce qui nous intéresse, c’est la présence de « nouvelle informations sur les jeux vidéo » au programme. Peut-on s’attendre à une annonce d’un nouveau jeu Digimon ? Difficile de savoir pour l’instant. Avec la sortie de Digimon Survive cet été, il est tout à fait possible qu’un nouvel épisode soit en développement. Mais quand connait les nombreux reports qu’il a essuyé, on évitera de trop en attendre. Peut-être un petit teaser tout de même ? Il pourrait s’agir aussi d’un simple trailer de lancement pour Digimon World: Next Order qui ressortira sur Switch et Steam le 22 février.

On évitera de placer la barre trop haute, en attendant la diffusion qui aura lieu dans la nuit du 11 au 12 février 2023 et qui sera bien retransmise sur YouTube. dès 2 heures du matin.