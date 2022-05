Digimon Survive : Une courte séquence de gameplay diffusée à la Rulicon 2022

Annoncé en 2018 et régulièrement repoussé, Digimon Survive semble enfin prêt à sortir. Le titre a confirmé une sortie mondiale cet été, et les fans de la franchise n’ont plus qu’à attendre deux mois avant de mettre la main dessus. D’ici là, on s’attend à ce que Bandai Namco dévoile de nouvelles images, et c’est bien le cas avec cette (courte) séquence de gameplay diffusée cette nuit.

Agumon montre les crocs

Si ces images rassurent quant à l’avancée du développement, il ne faut pas s’attendre à une longue vidéo. Cette séquence a été diffusée lors de la Rulicon 2022, un événement coréen, et nous montre quelques visuels en jeu. Après une introduction en compagnie de Kazumasa Habu, producteur du titre, on y aperçoit Takuma Momozuka en compagnie de Agumon en combat avant que celui-ci fasse une première digi-évolution en Greymon.

On se retrouve face à un RPG tactique au tour par tour où il faut intelligemment penser à ses placements puisque selon son angle d’attaque, cela peut permettre de prendre l’avantage et d’infliger des dégâts supplémentaires. La séquence de jeu commence a 2min23 dans la vidéo, après la pris de parole de Habu-san et n’est disponible qu’en langue coréenne (avec les voix japonaises présentés à la sortie du jeu).

Rendez-vous le 29 juillet 2022 pour la sortie de Digimon Survive sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.