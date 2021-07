Digimon Survive ne sortira pas cette année, le jeu est reporté en 2022

L’histoire se répète, et on ne fera pas semblant d’être surpris. L’année dernière, Bandai Namco avait annoncé que Digimon Survive ne sortirait finalement pas en 2020, mais en 2021. Alors que l’on est maintenant dans la deuxième partie de l’année, toujours aucune nouvelle du titre, et on n’est donc pas étonné d’apprendre que le jeu ne sortira pas durant ces prochains mois.

Un retard de plus

C’est en tout cas ce que nous apprend le dernier bilan financier de la TOEI, relayé par Gematsu. Dans le document, on peut voir à la page 11 que Digimon Survive est mentionné pour une sortie en 2022, notamment pour le 3ème trimestre et au-delà.

Bandai Namco n’a pas publié de communiqué officiel à l’heure actuelle, mais étant donné que le jeu se murait dans le silence depuis des mois, il est normal de voir le titre décaler sa sortie. Les fans de Digimon devront donc prendre encore leur mal en patience pour découvrir ce Digimon Survive, qui a tout de même été annoncé en 2018.