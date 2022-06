Accueil » Actualités » Bandai Namco annonce un Summer Showcase pour l’Anime Expo, avec One Piece Odyssey et Digimon

Le temps des conférences n’est pas tout à fait fini, et l’été nous réserve encore quelques surprises. On peut déjà le constater avec la diffusion du prochain Nintendo Direct Mini Partner Showcase, qui est prévu pour cet après-midi, et on apprend aujourd’hui que Bandai Namco aura droit à son propre showcase de l’été, qui sera a priori centré sur ses jeux issus d’animes.

Une date de sortie pour One Piece Odyssey ?

L’éditeur va donc profiter de l’Anime Expo qui se tient ce week-end pour diffuser un Bandai Namco Entertainment Summer Showcase, une émission que l’on devine être exclusivement dédiée aux adaptations d’animes, si nombreuses dans le catalogue de l’éditeur. Il faudra se lever tôt pour assister à cette émission, puisqu’elle sera diffusée le 2 juillet à 5h30 du matin chez nous, pour une durée d’environ 45 minutes.

Au programme, des informations sur Digimon Survive avec la présence du producteur Kazumasa Habu, mais aussi des détails sur le prochain JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, sans oublier la présence de One Piece Odyssey, déjà confirmée par l’image promotionnelle. Peut-être pour enfin révéler une date de sortie pour le RPG ?

Bandai Namco promet également des « annonces et des infos excitantes » concernant ses prochains titres, de quoi espérer peut-être d’apercevoir de nouveaux jeux, avec un peu de chance, même s’il ne vaut mieux pas en espérer grand chose étant donné que les émissions de l’éditeur ont rarement été riches en surprises.

Rendez-vous donc samedi matin pour découvrir ce Bandai Namco Entertainment Summer Showcase, qui sera diffusé sur Twitch.