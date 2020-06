Le Devolver Direct 2020 sera diffusé le mois prochain

Malgré l’annulation du salon de l’E3, Devolver Digital tiendra bien une conférence aussi cette année. Sauf changement de dernière minute à cause de la crise sanitaire, le Devolver Direct 2020 sera diffusée mi-juillet.

D’après le compte Twitter officiel de l’éditeur américain, l’édition de cette année inclura « des mises à jour, des dates de sortie pour les jeux à venir et des nouveautés, tout ceci avec du gameplay. » Notez que, comme d’habitude, Devolver Digital devrait présenter toutes ces annonces de la manière la plus déjantée qui soit. Rendez-vous le mois prochain.

