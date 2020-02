E3 2020 : Devolver Digital sera à nouveau de la partie

Alors que l’E3 2020 commence à se rapprocher tout doucement, les noms des présents commencent à affluer petit à petit. Et bonne nouvelle pour les amateurs de la patte Devolver Digital : ils seront de la partie !

Un éditeur unique

E3 is still a go. — Devolver Digital (@devolverdigital) February 18, 2020

Devolver Digital est clairement l’éditeur de jeux indépendants qui marque les esprits, Hotline Miami au hasard. N’hésitant pas à donner la chance à des jeunes développeurs, avec des jeux très originaux, le pari est souvent remporté pour l’éditeur américain. Tout récemment, nous vous présentions le livre de Third Editions : Dans les Coulisses de Devolver, qui illustrait le way of life du groupe : rock’n roll attitude.

Aucune information n’a pour l’instant été communiquée concernant les jeux qui seront présentés lors de ce salon international, mais une chose est sûre, les choses devraient s’éclaircir durant les prochaines semaines.

Espérons que l’E3 2020 ne soit pas également le théâtre de nombreuses annulations, comme l’on peut voir pour la PAX East notamment, dues au coronavirus.

Au vu de l’importance de ce salon, en cette année 2020 placée sous le signe des consoles next-gen, il serait peu probable que Sony passe encore son tour. Du moins, nous l’espérons !