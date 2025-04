Devolver Digital licencie au sein du studio derrière la série Reigns

Fin du règne

C’est via son dernier bilan financier que Devolver a annoncé licencier 40% des employés de Nerial suite à des « problèmes » liés aux dernières sorties du studio. Cela peut sembler beaucoup sur le papier, avant que l’on se rappelle qu’il s’agit en réalité d’une petite équipe d’un peu plus d’une dizaine de personnes. Toujours est-il que cela a de quoi surprendre dans la mesure où la saga Reigns, qui a été déclinée en plusieurs jeux (dont un sur l’univers de Game of Thrones), est une licence qui fonctionne bien.

Le site Game Developer rappelle également que Devolver a passé l’année 2024 à réduire les effectifs d’autres studios, dont Artificer (Showgunners) et Big Fan Games, son label qui est pourtant tout neuf et consacré aux jeux « indés » à grosse licence, comme le prochain TRON: Catalyst.

Et pourtant, tout va bien chez Devolver si l’on en croit son bilan, avec des revenus supérieurs de 13% d’une année à l’autre. Mais l’éditeur veut maintenant passer plus de temps à se concentrer sur ses licences dites populaires qui peuvent recevoir des DLC, comme Cult of the Lamb qui est aujourd’hui le jeu qui lui a rapporté le plus gros pactole (+ de 90 millions de dollars), quand la série Reigns n’affichait « que » 20 millions de dollars de recettes.