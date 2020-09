Destruction AllStars dévoile de nouvelles infos et son édition numérique Deluxe

Après avoir partagé quelques visuels cet été et sa jaquette il y a trois semaines, Destruction AllStars livre de nouvelles informations sur son contenu et dévoile son édition numérique Deluxe.

Un show sportif déjanté

Dans un article publié sur le PlayStation Blog, George Rule, community manager chez Lucid Games, présente le titre comme « un spectacle sportif. » Jouable seul ou en coopération via une campagne scénarisée et des affrontements en ligne rapides et classés, le jeu vous proposera d’incarner 16 AllStars qui pourront prendre le volant de nombreux véhicules aux caractéristiques différentes afin d’exploser les bolides ennemis. Notez d’ailleurs qu’un seul et unique impact réalisé au bon moment pourra entièrement détruire un concurrent.

Par exemple, le Sabre dispose d’une lame sur toute sa longueur afin de couper en deux un adversaire, l’Undisputed peut activer un bouclier qui le rend « impossible à arrêter », le Callisto bénéficie d’un boost pour augmenter sa vitesse et infliger des dégâts colossaux et Mr Sparkles possède un bonus de dégâts à chaque impact. Rassurez-vous, ce n’est pas parce que vous n’avez plus de voiture que votre partie est terminée pour autant.

Chaque personnage possède aussi ses propres compétences leur permettant d’esquiver, de se défendre, d’attaquer et même de se rendre invisible afin de s’emparer d’un véhicule adverse et ainsi renverser le cours d’une partie. Le membre du studio britannique explique que chaque arène « a été conçue pour offrir un maximum de mobilité et d’action. Les bolides ont suffisamment de place pour foncer à la vitesse maximale tandis que les AllStars à pied peuvent se réfugier temporairement sur des plateformes en hauteur. »

Une édition numérique Deluxe à 89,99€

En conclusion de l’article, George Rule a révélé le contenu de l’édition numérique Deluxe du jeu. Disponible en précommande contre la somme de 89,99€, celle-ci comprendra :

Le jeu

Un skin Corbeau Légendaire pour Lupita et son bolide

10 000 pièces AllStar

4 bannières de profil

5 avatars

Une emote de danse pour Lupita intitulée « Lupita montre aux AllStars comment on bouge à Rio ! »

Destruction AllStars sera disponible en exclusivité au lancement de la PlayStation 5 le 19 novembre prochain.