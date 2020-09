Les jaquettes PS5 de Demon’s Souls Remake, Gran Turismo 7, Sackboy et d’autres révélées

A seulement deux mois environ de la sortie des consoles, on ne sait pas encore quel sera exactement le line-up de lancement de celles-ci étant donné que la Xbox Series X et la PS5 n’ont toujours pas de date de sortie. Mais les choses se précisent pour les jeux de la console de Sony, avec la branche australienne d’Amazon qui vient de révéler de nombreuses jaquettes pour les jeux PS5 à venir.

Le line-up de lancement s’affiche ?

Notez avant tout que ces jaquettes ne sont pas finalisées et que certaines d’entre elles pourraient changer, même si l’artwork semble tout de même bien officiel.

On commence tout d’abord avec Demon’s Souls Remake, bien plus remplie que celle de la version PS3. On a également droit à celle de Gran Turismo 7, qui reste dans la tradition de la série, ainsi que celle de Destruction All-Stars, Returnal, et Sackboy: A big Adventure.

On espère que cela est le signe que de nouvelles informations sur ces jeux arriveront bientôt, étant donné que leur lancement ne devrait plus être très lointain.