Des anciens dirigeants de MultiVersus fondent un nouveau studio et se lancent dans un genre complètement différent

Pas de AAA pour ce studio

Sans doute échaudé par l’affaire MultiVersus, le duo n’a aucunement l’intention de retourner immédiatement dans le monde des AAA aujourd’hui avec Airlock Games. Le but du studio est au contraire de se servir de cette expérience acquise dans le milieu pour donner vie plus rapidement et plus efficacement à de plus petits projets. Un objectif qui a été mis en place pour contrebalancer avec l’augmentation des couts de production des AAA :

« Nous avons passé des années à travailler sur des titres AAA prestigieux, mais la créativité exceptionnelle et débridée de jeux plus petits nous manquait. C’est un espace où nous pouvons nous concentrer sur la création de nouvelles expériences qui nous intéressent, en tant que joueurs et développeurs. Nous sommes ravis d’avoir la liberté de prendre des risques créatifs, de repousser les limites et de raconter des histoires qui ne sont tout simplement pas réalisables pour des productions AAA. »

VGC rapporte ainsi que leur premier jeu, What the Stars Forgot, suit ce principe. Loin du versus fighting, Airlock Games se lance ici dans l’horreur, ou plutôt dans l’horreur mélangée à de la simulation, avec une esthétique 16-bits et une influence entre Star Trek et The Terror.

Le projet devrait être disponible dès la fin de l’année en accès anticipé, et un Kickstarter vient d’ouvrir dans l’espoir de récolter plus de 21 000 € pour donner vie à la vision complète du studio.