Decline’s Drops dévoile sa période de sortie en vidéo

Decline’s Drops se la joue émissaire subspatial

Dans Decline’s Drops, on incarne une marionnette en bois qui n’aspirait à rien d’autre que de s’occuper paisiblement de son jardin. Mais c’était sans compter sur la Eternal Corp qui a provoqué le Déclin à grands coups de pollution et d’animaux génétiquement modifiés. En voyant son endroit si cher détruit, notre héroïne décide de partir en guerre contre les responsables de cette entreprise.

Derrière son style charmant et coloré, dessiné à la main, on ne retrouve pas un metroidvania ou un roguelite comme on pourrait s’y attendre vu les tendances actuelles, mais bien ce que son développeur solo, Drazglb, de Moulin aux Bulles Studio qualifie de platform-brawler. Une dénomination qui n’est pas sans rappeler le nom générique donné aux Smash-likes et c’est assez logique.

En effet, en plus des classiques de la plateforme 2D comme Yoshi’s Island ou les Kirby pour le level-design, l’inspiration des combats vient des modes solos de Smash. Et avec cette information en tête, on remarque beaucoup plus vite une filiation avec le mode Aventure de Melee ou le mode Émissaire Subspatial de Brawl, notamment dans la volonté de permettre des combats nerveux avec une grande liberté de combos.

Il faudra traverser six mondes qui regorgeront de secrets et autres passages dissimulés pour y trouver des collectibles, des niveaux bonus ou mêmes des personnages supplémentaires à débloquer. Mais le suspense a assez duré (sauf si vous avez déjà regardé la vidéo), puisque l’on peut vous annoncer que Decline’s Drops sortira cet hiver 2023 sur PC et Switch.

Et puisque l’on parle des plateformes, sachez que Moulin aux Bulles Studio s’associe à l’éditeur First Press Games pour sortir une version physique du jeu sur Switch. Et pour finir, si Decline’s Drops vous intrigue, vous pouvez aller essayer sa démo sur Steam (et n’hésitez pas à wishlister le jeu au passage).