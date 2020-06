Débrief’ : Diablo 4, Biomutant, New Game+ et Suicide Squad/Batman

A chaque week-end son débrief’ : notre équipe est là pour vous résumer l’actualité majeure des derniers jours dans une courte vidéo et le rendez-vous est donné chaque dimanche à 18 heures. Direction ce nouvel épisode.

Liens évoqués :

Biomutant et Diablo 4 refont parler d’eux

On commencera par aborder le RPG Biomutant qui se fait particulièrement désirer. Les développeurs ont enfin donné des nouvelles avec du gameplay et le bougre est en fin de développement. La sortie ne devrait donc plus trop tarder. On fera aussi un crochet sur Diablo 4 qui lui, par contre, n’est pas prêt de sortir.

The Last of Us 2, encore dans la tourmente

Décidément, The Last of Us 2 déchaîne les passions. Après le review bombing, la pétition. Des joueurs veulent que le scénario soit réécrit, avec un sous-texte plus que limite. Certains vont même jusqu’à accuser Neil Druckmann de s’être modélisé dans le jeu pour coucher avec un personnage…

Et ce n’est pas tout

Bien sûr, d’autres sujets sont abordés dans ce débrief’. Comme les prochains jeux Batman / Suicide Squad, le résumé de la conférence New Game Plus ou encore du AG Summer récemment lancé.