Biomutant arrive au bout de son développement et nous montre 10 minutes de gameplay

Cela fait très longtemps que n’avions pas eu de nouvelles concrètes concernant Biomutant, le très intriguant monde-ouvert de Experiment 101. Les développeurs ont tout de même tenu à rassurer les fans en février dernier en affirmant que tout allait bien et que la production suivait son cours.

Grâce au « Summer of Gaming » du site IGN, nous avons droit à une interview avec le directeur créatif Stefan Ljungqvist accompagnée d’un trailer de gameplay inédit.

Biomutant avait besoin de temps

Tout d’abord, Stefan Ljungqvist a donné les raisons de ce développement un peu long. Nous n’avions en effet plus vu le jeu depuis la Gamescom 2018, mais bonne nouvelle, il semble que les ambitions aient été revues à la hausse et que les développeurs voulaient simplement prendre leur temps. Il faut garder à l’esprit que Biomutant reste un jeu AA qui n’a pas les moyens humains et financiers de grosses productions comme un Horizon Zero Dawn ou un Red Dead Redemption 2.

Ainsi Ljungqvist revient sur les challenges techniques et artistiques, sans oublier les bugs à corriger, qui ont prennet du temps. En outre, il semble y avoir eu un gros travail sur la progression du joueur afin que celui-ci comprenne quoi faire dans cet immense univers alors qu’au départ, il était prévu de lui laisser une liberté totale.

Un titre toujours aussi attirant

Les singularités de Biomutant sont toujours là, notamment la création de personnage avec ces animaux anthropomorphes amateurs d’arts martiaux que l’on pourra personnaliser afin d’adopter le style qui nous convient. Le craft a également une grande place dans le soft avec de nombreux véhicules (parfois loufoques 4:39 sur la vidéo ci-dessus), armes et armures à confectionner. Il sera d’ailleurs obligatoire d’en fabriquer certains pour explorer des lieux aux conditions climatiques dangereuses.

L’exploration n’est pas non plus en reste avec une certaine verticalité dans les décors et la possibilité d’explorer les fonds marins. Les combats observés nous confirment un certain dynamisme surtout face à d’énorme boss que l’on devra se coltiner à la fin de chaque « route ». A la vue de ces images on comprend l’inspiration « Devil May Cry » évoquée dans l’interview aux côtés de Ratchet & Clank.

Bonne nouvelle, le titre arrive à la fin de son développement d’après Stefan Ljungqvist, et même si rien n’a encore été annoncé de ce côté, il est plus que probable de le voir également sur les consoles nouvelle génération. En attendant, Biomutant est toujours prévu sur PC, PS4, et Xbox One a une date indéterminée.