Débrief’ : Crash Bandicoot 4, Cyberpunk 2077 next-gen, et polémique The Last of Us 2

Chaque dimanche, on vous propose un débrief’, une vidéo de moins de dix minutes qui revient sur l’actualité majeure de la semaine. C’est parti pour ce nouveau résumé avec pas mal de petites choses à noter.

Cyberpunk 2077 repoussé

Encore, Cyberpunk 2077 est une nouvelle fois décalé. Le rendez-vous est maintenant fixé au 19 novembre, date à laquelle le bougre arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans la foulée, CD Projekt a apporté quelques précisions quant aux versions PS5 et Xbox Series X et leur période de sortie.

Star Wars Squadrons et Pokémon

On revient bien sûr sur les dernières annonces de la semaine comme le rapide Pokémon Present qui nous a montré plusieurs jeux issus de la franchise comme New Pokémon Snap ou encore Pokémon Café Mix. On parlera aussi de Star Wars Squadrons récemment confirmé. Autre annonce à venir, celle de Crash Bandicoot 4, qui sera normalement officialisé en début de semaine.

Polémique The Last of Us 2

Difficile également de ne pas parler des polémiques autour de la sortie de The Last of Us Part II et notamment son review bombing sur Metacritic. Un mouvement composé de quelques remarques constructives mais qui malheureusement, a surtout attiré de nombreux trolls…