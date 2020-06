Diablo 4 n’est pas encore « au stade de l’alpha ou de la bêta » selon Blizzard

Officialisé en novembre lors de la BlizzCon 2019 et malgré la présentation de 54 minutes de gameplay une semaine plus tard, Diablo 4 a encore beaucoup de chemin à parcourir avant sa sortie. Selon le site officiel de Blizzard, le hack’n slash n’est pas encore arrivé « au stade de l’alpha ou de la bêta. »

Des infos sur l’open-world, la mise en scène et le multijoueur

En plus de cette annonce, le studio américain a profité de l’occasion pour faire un point sur son développement qui était essentiellement consacré à la bonne manière d’inclure le contenu complet (missions, loot, donjons…) d’une zone intitulée « Les Steppes Arides » ces derniers temps. Notez que les informations partagées ci-dessous peuvent être modifiées sur le long terme étant donné que la conception du titre n’en est pas encore à un stade très avancé.

D’après l’article de Luis Barriga, le directeur du projet, le prochain épisode de la licence s’orientera vers une mise en scène plus travaillée. Contrairement à Diablo 3 qui se contentait simplement d’afficher le nom et le portrait d’un personnage lors des phases de dialogue, ces dernières verront la caméra se centrer sur le PNJ avec qui on souhaite discuter et des animations se déclencher. Quant à certains moments clés, ils bénéficieront de cinématiques en temps réel inspirées du cinéma. Cela permettra de voir notre protagoniste avec son équipement.

Concernant le monde du Sanctuaire dans lequel vous évoluerez, elle contiendra de nombreuses activités car Blizzard pense que « la possibilité d’aborder le jeu en variant entre le contenu narratif et annexe selon vos envies rendra la campagne plus agréable qu’elle ne l’a été dans les jeux précédents. » La carte intégrera aussi des camps, des lieux stratégiques qui serviront d’avant-postes alliés une fois la/les menace(s) écartée(s).

L’univers promettant d’être particulièrement vaste, les fans auront accès à différentes montures afin de voyager plus rapidement d’un point à l’autre de l’open-world. Vous pourrez les personnaliser en accrochant un trophée de monstre à la selle comme dans The Witcher 3.

Terminons ce tour d’horizon en abordant une fonctionnalité importante de la saga, le multijoueur. Les développeurs expliquent que « trouver la bonne approche a été difficile » pour ce mode de jeu. S’il sera possible de croiser d’autres personnes dans les villes, les joueurs et les joueuses resteront seul(e)s ou en groupe dans les donjons.

Pour rencontrer beaucoup plus de monde, il faudra se tourner vers les événements publics. Blizzard insiste sur le fait que, « même si la coopération est très utile dans certaines situations, vous ne serez jamais obligé de rejoindre un groupe pour combattre. » Ceux et celles qui préfèrent jouer dans leur coin peuvent participer et contribuer au succès d’une quête publique puis récupérer leur récompense avant de s’en aller vers d’autres contrées.

En conclusion de son article, Luis Barriga indique vouloir peaufiner le système de classes du titre et déclare qu’il faudra attendre la publication d’autres articles pour en savoir plus sur le loot, un autre aspect phare de la licence.

Diablo 4 sortira à une date inconnue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.