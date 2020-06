The Last of Us 2 : Non, Neil Druckmann n’a pas été modélisé pour coucher avec un perso

Depuis sa sortie, The Last of Us Part II attire les foudres. Parfois à juste titre pour son scénario qui divise et souvent pour des raisons futiles et ridicules, comme en atteste le récent review-bombing sur Metacritic. Cela a attiré de nombreux détracteurs qui n’hésitent pas à sauter sur toutes les occasions pour descendre un peu plus le titre. On revient sur l’une des folles rumeurs avec attention, un du spoil dans ce qui va suivre.

Des rumeurs qui vont trop loin

Si vous avez terminé l’aventure The Last of Us 2, alors vous pouvez continuer la lecture de cet article. Dans le casting du titre, on y retrouve l’actrice talentueuse Laura Bailey, qui incarne le personnage d’Abby dans le jeu, un personnage central. A un moment, elle est impliquée dans une romance avec Owen, et notamment une scène de sexe.

Beaucoup pensent que le personnage d’Owen est à l’image de Neil Druckmann, le réalisateur. Pire encore, certains détracteurs sont persuadés que celui-ci aurait décidé d’assouvir des envies perverses pour satisfaire son ego en s’auto-insérant dans le jeu pour enregistrer une séquence de motion-capture de la scène en question.

So, how much of a hazard pay did you have to tempt Laura Bailey with to dry hump her in a mocap suit? — scotiej (@scotiej18) June 19, 2020

Les messages sur les réseaux sociaux se sont enchaînés, à l’instar de celui-ci, où l’utilisateur lâche un : « Alors, combien de prime de risque avez-vous dû tenter avec Laura Bailey pour la *** à sec dans une combinaison mocap ? ». Celui-ci est probablement un peu crû mais reflète de nombreuses autres remarques, au point où certains joueurs pensent que le personnage d’Owen a bien été joué par Neil Druckmann dans les performances mocap.

Laura Bailey réagit

La situation commence à prendre de l’ampleur et Laura Bailey est même intervenu sur son compte Twitter personnel, où elle explique qu’elle « ne peut pas croire que cela doit être clarifié » et « qu’à aucun moment elle n’a filmé une scène avec Neil. Tout ce que j’ai fait était aux côtés d’acteurs phénoménalement talentueux et professionnels ». L’actrice rajoute aussi un « Jouez au jeu. ENSUITE donnez votre avis, et si vous ne l’aimez toujours pas, tout va bien ». Un bon moyen de remettre à leur place certaines personnes qui critiquent le jeu sans l’avoir terminé.

I can’t believe this even needs to be clarified. But at no point in the game did I film any scene with Neil. Everything I did was alongside phenomenally talented and professional actors. Play the game. THEN give your opinions. And if you still dont like it, that’s fine. Love you. — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) June 19, 2020

Par ailleurs, en regardant la distribution du jeu, les crédits (ou tout simplement notre test de The Last of us Part II), on remarque tout de suite que c’est Patrick Fugit qui s’est occupé des performances du personnage de Owen, acteur qui a déjà joué dans Gone Girl, Reckless ou encore Outcast. Bref, si l’on peut trouver des choses à redire sur la construction du jeu, beaucoup s’amusent à créer des polémiques là où il n’y a pas lieu d’être.