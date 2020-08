Débrief’ : Halo Infinite reporté, Xbox Series S, Miles Morales et Control

Vous en avez l’habitude maintenant, à chaque dimanche son débrief. On fait le tour de l’actualité majeure de la semaine dans une nouvelle vidéo et le tout, en moins de 10 minutes. C’est parti !

Liens évoqués :

Coup dur pour Xbox ?

Alors qu’on attendait Halo Infinite pour la fin d’année, le titre de lancement de la Xbox Series X a été décalé à l’année prochaine, en 2021. Si c’est une bonne nouvelle pour le titre qui aura droit à un délai supplémentaire pour se peaufiner, ça l’est néanmoins bien moins pour la nouvelle console de Microsoft qui n’aura pas de gros titre à sa sortie.

Spider-Man & Cyberpunk 2077

Deux sorties attendues ont également fait parler d’elles : le standalone Miles Morales à venir sur PlayStation 5 et le nouveau titre de CD Projekt Red. On a ainsi eu quelques détails en plus sur le jeu Spider-Man tandis que Cyberpunk 2077 a présenté ses armes.