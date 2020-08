Halo Infinite est repoussé et sortira en 2021

Coup dur pour les fans de la franchise phare de Microsoft : Halo Infinite est repoussé. Il n’arrivera donc pas en 2020 et ne fera pas partie des titres de lancement de la nouvelle console. 343 Industries vient de l’annoncer via un communiqué et les nouvelles aventures du Master Chief ne se dérouleront qu’en 2021.

Un report nécessaire pour la qualité

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Est-ce que cela fait écho aux nombreuses critiques reçues lors de la révélation du gameplay le mois dernier ? Un délai de développement plus long à cause de la situation mondiale actuelle ? Ou peut-être un peu de tout. Quoiqu’il en soit, Halo Infinite ne sortira pas en 2020 et vient de repousser sa sortie à l’année prochaine.

Les développeurs expliquent avoir pris la « difficile décision de repousser la sortie à 2021 » pour s’assurer de délivrer « l’expérience de jeu Halo » qui corresponde à leur vision. Ce délai est dû à plusieurs facteurs dont la pandémie mondiale qui est évidemment évoquée. Chris Lee, le patron du studio, remercie la communauté pour leur soutien et explique que le temps supplémentaire permettra de proposer « le jeu Halo le plus ambitieux » et à la « qualité que les joueurs attendent ».

On suppose que ce report ne pourra être que bénéfique pour le jeu, qui pourra améliorer ce qui a été pointé du doigt par les joueurs. Cela permettra également d’apporter un multijoueur complet à sa sortie, qui, on le rappelle, sera proposer sous la forme d’un free-to-play. Halo Infinite reste en tout cas prévu sur PC, Xbox One et Xbox Series X.