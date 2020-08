Débrief’ : Résumé State of Play, Pikmin 3 Deluxe et AG French Direct

Après une semaine d’absence, notre débrief’ revient pour vous proposer un condensé de l’actualité jeu vidéo. On vous résume les temps forts des derniers jours dans cette nouvelle vidéo.

Liens évoqués :

State of Play

Sans grande surprise, on revient sur les annonces du State of Play qui s’est déroulé dans la semaine. Celui-ci s’est focalisé sur les jeux PS4 et PSVR à venir, tout en évoquant quelques titres PS5 déjà présentés. On a ainsi pu voir du Godfall, du Crash Bandicoot 4 ou encore The Pathless.

A peine annoncé, déjà polémiqué

Mais ce State of Play a également permis de faire quelques annonces de jeu. Le retour de Braid en premier lieu, ainsi que Hood: Outlaws & Legends et Aeon Must Die. On s’attardera longuement sur ce dernier puisque quelques minutes après son annonce, une lourde polémique est tombée sur le jeu, où l’on a appris que le trailer avait été volé et les développeurs, partis du studio.

AG French Direct

Enfin, si l’on abordera les multiples dates de sortie tombées ou encore l’annonce de Pikmin 3 Deluxe, on vous présentera évidemment notre événement, l’AG French Direct. Celui-ci se déroulera le 26 août à 17 heures et permettra de faire diverses annonces. On espère vous voir nombreux !