Cyberpunk 2077 : origines de V, Johnny Silverhand sur scène et des armes en pagaille

La partie 2 de Nightcity Wire, l’évènement autour de Cyberpunk 2077, nous donne de nouveaux détails sur le jeu à commencer par les choix concernant le passé de V, mais aussi un peu de musique et un petit focus sur l’arsenal.

Cyber-Ascenseur social

Pour rappel, il sera possible d’emprunter l’un des trois choix de parcours (lifepath) proposé avant de démarrer une partie dans Cyberpunk 2077 : Nomad, Street kid, et Corporate. Pour résumer brièvement ce qui a été dit durant l’événement, ces trois backgrounds donneront aux joueurs des situations ainsi que des options différentes durant l’aventure. Par exemple, si vous choisissez « Corporate », vous aurez déjà des connaissances sur les gros bonnets de Nightcity et ainsi avoir des facilités pour traiter avec eux.

Concernant le choix « Street Kid », V aura une meilleure connaissance des rues de Nighcity et des trafics qui s’opèrent, il aura ainsi des choix de dialogue uniques. Enfin, en tant que Nomad, V quittera les Badlands pour rejoindre Nightcity. Les raisons de ce départ permettra d’introduire une histoire unique liée au clan Nomad. Il devra ainsi se créer une nouvelle vie à l’intérieur d’une ville dont il ne connait pas trop les mœurs et les coutumes.

Keanu Reeves sur scène sans sa voix

La bande son de Cyberpunk promet d’être grandiose, et ce Nightcity Wire a révélé un nouveau morceau. Johnny Silverhand, sous les trais de Keanu Reeves dans le jeu, est notamment le chanteur du groupe Samourai. Non, vous n’endenterez pas l’acteur chanter du hard-rock, CD Projekt a préféré faire appel au groupe suédois « Refused ». Vous pouvez écouter le morceau ci-dessus.

Un arsenal varié

Pour finir, nous avons eu un bel aperçu des types d’armes que l’on pourra utiliser dans Cyberpunk 2077. On vous liste le tout ci-dessous avec une brève description donnée durant l’événement pour chacun d’eux :

Armes technologiques : des armes longue portée qui peuvent même tirer à travers les murs.

Armes intelligentes : des armes permettant de vaincre vos ennemis avec des balles à têtes chercheuses

Armes puissantes : ce sont des armes à feu régulières disposant d’une puissance dévastatrice

Armes de mêlée : Il s’agit d’armes au corps à corps (seul le katana a été montrée pour le moment)

Cyberware : Des implants physiques offrant un grand pouvoir destructeur au corps à corps. Dans la vidéo, nous pouvons voir les lames de Mante religieuse.

Notons que les armes disposeront d’un système de rareté allant de commun à légendaire. Les armes de ce dernier type posséderont d’ailleurs des propriétés uniques. Il faudra parfois faire des choix difficiles pour les récupérer sur des PNJ notamment. Il sera en outre possible de customiser les armes pour leur donner des viseurs spécifiques entre autres, ou encore modifier leurs statistiques pour les adapter à un style de jeu en particulier (puissance, cadence de tir, visée…).

Même si le titre de CD Projekt Red promet monts et merveilles, les séquences de gameplay avec l’arme de mêlée ne semblaient pas très prometteuses. Interviewé par VG247, le gameplay designer Pawel Kappala a exprimé son insatisfaction sur ce point et annonce que le studio est en train de plancher sur la question afin d’améliorer le tout.

Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Stadia. Le jeu sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X.