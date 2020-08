Dead by Daylight : le cross-play est désormais disponible entre PC et consoles

Après avoir implémenté le cross-play entre les joueurs consoles il y a maintenant quelque temps, l’heure est venue de rassembler tous les joueurs adeptes du crochet. Dès maintenant, Dead by Daylight rend possible le cross-play entre joueurs PC et consoles mais également le cross-friends.

Vous pouvez me décrocher s’il vous plait ?

Pour rappel, Dead dy Daylight est un slasher asymétrique où vous incarnerez, soit un tueur, soit des innocents qui devront tout faire pour échapper au meurtrier. Parmi les tueurs présents en jeu, vous pourrez retrouver les biens connus Ghost Face (de la saga Scream), Freddy Krueger ou bien Cheryl Mason de Silent Hill. De quoi vous filer quelques sueurs froides !

Largement demandé par la communauté du slasher Dead by Daylight, le cross-play vient finalement de débarquer. Vous avez malgré tout la possibilité de désactiver cette option directement en jeu si vous souhaitez ne pas vous mélanger à la plèbe.

La possibilité d’ajouter des amis de n’importe quelle plateforme est également de la partie, histoire de rendre cette expérience multijoueurs encore plus jouissive et intense. Malheureusement, les joueurs PC et consoles ne pourront pas encore communiquer entre eux.

Dead by Daylight est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.