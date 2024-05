Days of Play : Profitez dès maintenant d’un prix cassé sur la PS5 Slim

Les Days of Play viennent tout juste de débuter et permettent de profiter d’un tas de bons plans sur toute la gamme PlayStation, aussi bien sur les jeux, les accessoires et les consoles. Si celles et ceux qui possèdent déjà la dernière machine de Sony vont plutôt se tourner vers l’achat de nouveaux jeux ou encore du casque PS VR2, lui aussi en promotion, d’autres en profiteront pour se procurer directement la PS5. Le dernier modèle en date, dit Slim, est lui aussi concerné par les Days of Play avec une réduction intéressante.