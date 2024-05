Les Days of Play sont de retour avec des dizaines de promotions sur les jeux et les produits PlayStation (console PS5, PS VR2…)

Chaque année avant le début de l’été, Sony s’organise sa propre période de soldes centrée sur tout l’univers PlayStation avec les Days of Play. Un événement qui s’étale sur plusieurs jours et qui permet de faire le plein de bonnes affaires sur de nombreux jeux PlayStation 4 et PlayStation 5, mais aussi de découvrir des promotions très intéressantes sur les accessoires produits par le constructeur. C’est aujourd’hui que démarrent les Days of Play 2024, et voici les offres à ne pas manquer.